Campania: Di Scala (FI), occorre rivedere scelta su impianti rifiuti a Caivano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivedere le scelte a Caivano, ripartire con un piano sostenibile". Lo ha chiesto il consigliere regionale di Forza Italia Maria Grazia Di Scala: "Le preoccupazioni espresse dal coordinamento cittadino di Forza Italia di Caivano – sottolinea Di Scala - sono legittime e più che comprensibili". Di Scala ha aggiunto: "Questa opzione ignora il fatto che il combustibile solido, come ribadito più volte anche dal ministero dell'Ambiente, non ha più mercato visto che non viene più utilizzato né dai termovalorizzatori, né dai cementifici o da altri impianti industriali". Di Scala ha concluso: "Produrre combustibile solido secondario equivale insomma a produrre un ulteriore rifiuto di cui non sapremo che farcene. E ancora una volta a pagare saranno sempre gli stessi territori".(Ren)