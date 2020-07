Campania: Ciarambino (M5s), sui rifiuti hanno fallito sia De Luca che Caldoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È tempo di liberarci di chi ha sprecato i soldi dei cittadini senza risolvere nulla", ha aggiunto il candidato del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino che ha spiegato: "Quanto ai risultati inanellati da questi due governatori, con Caldoro la Campania ha conquistato la maglia nera per numero discariche mai bonificate, ben 48 in Campania. Mentre De Luca, che alle bonifiche ha sottratto 100 milioni di euro per destinarli al fallimento dell'operazione ecoballe ferma al 10% del totale dello smaltimento, ha il record di misure mai attuate previste dalla legge e dal piano rifiuti del 2016 a sua firma". Quindi ha concluso: "A cominciare dalla costruzione di impianti compost, appena uno sui 13 previsti". (Ren)