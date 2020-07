Fiumicino: arresto funzionario Enac, l’Ente ha collaborato con inquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’indagine della Procura della Repubblica di Civitavecchia su attività illecite svolte da alcune imprese presenti nello scalo di Roma Fiumicino e che ha portato all’arresto, tra gli altri, di un funzionario dell’Enac, l’Ente rende noto di essere stato informato dell’indagine e di aver collaborato, sin dall’inizio, prestando il proprio contributo per far sì che venisse fatta chiarezza sulle attività illegittime oggetto degli accertamenti. Stando al relativo comunicato stampa, l’Enac continuerà ad assicurare agli organi inquirenti e alla magistratura tutto il proprio sostegno per ogni ulteriore approfondimento che fosse ritenuto necessario affinché venga fatta piena luce sui fatti e vengano perseguite le responsabilità, a tutela dell’onorabilità e della professionalità dell’Ente e dei suoi dipendenti che svolgono quotidianamente le attività istituzionali di regolamentazione, controllo e vigilanza sul settore aereo con correttezza e trasparenza. L’Ente si riserva, all’esito delle indagini, di costituirsi parte civile nel procedimento. (Com)