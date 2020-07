Piemonte: Regione, pronti a intensificare i rapporti di cooperazione con Cuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Cirio ha espresso riconoscenza da parte di tutta la regione per la generosità del popolo cubano: “In un momento molto difficile per il Piemonte - ha sottolineato - siete stati di grande supporto, affiancando i nostri medici con competenza e senso di partecipzione. Dalla collaborazione di questi mesi sono nati spunti per intensificare i rapporti anche commerciali con il vostro Paese, con l'idea di rafforzare sempre di più il concetto di reponsabilità sociale d'impresa”. L’ambasciatore ha ringraziato ancora una volta le istituzioni, il personale sanitario e i piemontesi per l’accoglienza ricevuta dai medici cubani: “L’esperienza vissuta - ha detto - ha creato un rapporto di fratellanza ma anche un modello di collaborazione concreta, abbiamo capito che lavorare insieme con rigore e senso di responsabilità è possibile e porta risultati”. (Rpi)