Disabilità: garante Campania, contrassegno valido in tutte le Ztl d'Italia

- "Con il decreto legge Semplificazioni arrivano novità anche per le persone disabili". Lo ha dichiarato l'avvocato Paolo Colombo, garante dei disabili della Regione Campania, il quale ha spiegato: "Da oggi si potrà circolare con un unico documento, riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Fino a ieri, il permesso di circolazione rilasciato ai disabili per accedere alle Ztl, le zone a traffico limitato, era valido solo nel comune ove era stato rilasciato. Ma d’ora in poi, non sarà più così. Il nuovo Dl 'Semplificazioni', firmato dal Presidente della Repubblica e appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli, o con quelli di chi li accompagna, su tutto il territorio nazionale con un unico permesso. Quindi, ne basterà uno ed uno solo per accedere alle Ztl in tutta Italia". Lo rende noto il ministero dell’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione sul suo sito, dove la notizia compare tra l’elenco delle misure volte alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. "Un unico permesso di circolazione su tutto il territorio nazionale per la mobilità delle persone con disabilità". "Con il contrassegno invalidi - ha continuato Colombo - sarà possibile transitare nelle Ztl superando i varchi di rilevamento elettronici della targa del veicolo utilizzato senza incorrere in multe. L’unico onere sarà quello di esporre il documento sul parabrezza e di comunicare al comune l’avvenuto transito". "L’innovazione sarà resa possibile - ha spiegato il dicastero "grazie ad una piattaforma unica informatica" che sarà installata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il nuovo sistema "consentirà di verificare le targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni". (segue) (Ren)