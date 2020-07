Disabilità: garante Campania, contrassegno valido in tutte le Ztl d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà più necessario, quindi, per gli interessati dover presentare una apposita richiesta negli altri Comuni dove si intende circolare; tutto avverrà in automatico grazie al nuovo Archivio Nazionale dei veicoli sistema digitale che, interagendo con il già esistente, sarà in grado di riconoscere dovunque, con il controllo della targa e della persona disabile ad essa associata, il permesso rilasciato da ogni amministrazione comunale. Per diventare operativa, però, l’innovazione stabilita dal Dl 'Semplificazioni' richiederà un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i dicasteri dell’Economia e dell’Interno: dovrà essere emanato entro 90 giorni, sentite le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e previo parere del Garante della privacy. "La mobilità - ha concluso l'avvocato Colombo - per le persone con disabilità è un diritto fondamentale, pertanto richiederò all’Anci Campania di vigilare sulle ipotesi di abuso da parte di chi non ne ha diritto e di rendere gratuita la sosta per l’auto del disabile sulle strisce blu, in quanto essa deve essere considerata un vero e proprio ausilio all’autonomia. Infine, permettetemi di esprimere tutta la mia solidarietà e la gratitudine alle Forze dell’ordine che si impegnano quotidianamente al fine di far rispettare i diritti dei più deboli che troppo spesso vengono ingiustamente aggrediti, come i recenti fatti di cronaca di Pozzuoli attestano". (Ren)