Piemonte: Compagnia di Sanpaolo, Antonio Mattio sostituisce Carlo Picco

- Oggi, in Piemonte, il Consiglio regionale ha votato alcune nomine, tra cui la sostituzione del consigliere Carlo Picco nel Consiglio generale della Compagnia di Sanpaolo con Antonio Mattio, Queste le altre nomine adottate dall’Assemblea di Palazzo Lascaris. Consigliera di parità regionale: Anna Mantini e Cinzia Borgia (supplente). Azienda pubblica di servizi alla persona “Sant’Antonio Abate”: Maurizio Chiocchetti nuovo membro del Consiglio di amministrazione: Enoteca regionale Colline Alfieri dell’Astigiano: Andrea Sacco nuovo membro del Consiglio di amministrazione. Fondazione Academia Montis Regalis Onlus: Piero Tirone nuovo membro del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il Museo regionale dell’emigrazione dei piemontesi nel mondo, sono stati designati 3 rappresentanti del Comitato di gestione: Arturo Calligaro, Lucetta Rossetto e Davide Rosso. Per l'azienda speciale della Cciaa di Cuneo “Centro estero Alpi del Mare” Cuneo, sono stati nominati un membro effettivo e di un membro supplente al Collegio dei revisori dei conti: Andrea Porta e Andrea Savino (supplente).(Rpi)