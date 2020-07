Abruzzo: Febbo, convoca imprese e sindacati, tavolo il 30 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contestualmente - aggiunge Febbo - si è lavorato con altri strumenti, come il bando della 3.1.1 che ha avuto un successo tanto straordinario quanto inatteso e che dovremo rifinanziare con cifre di decine di milioni. E' stato pubblicato nel frattempo anche il bando per la 3.5.1 e arrivano segnalazioni di una grandissima partecipazione di centinaia di start up. Mentre l'Autorità di gestione, Emanuela Grimaldi, e il dipartimento di Programmazione hanno definito, con il dipartimento Coesione, la riprogrammazione prevista negli articoli 271 e 272 del D.l. Rilancio dei fondi europei e di sviluppo e coesione, mettendo a disposizione risorse del Poc che a giorni dovranno essere svincolate dal Cipe. Risorse che sicuramente ci permetteranno nuovi interventi, che peraltro saranno oggetto di discussione nel tavolo convocato per il 30 luglio, già conosciuti, come aiuti B&B, affitti per gli studenti universitari, bando 4.2.1 per l'efficientemente energetico cogenerazione, bonus vacanze, bonus bici, i lavoratori dello spettacolo ed i fotografi. Senza dimenticare il rifinanziamento dei bandi prima citati. Queste - conclude Febbo- sono risposte concrete con fondi veri come diventerà realtà anche il Cura Abruzzo 3 a cui stiamo già lavorando". (Com)