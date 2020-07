Campania: Fapi, bene anticipo saldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania ha fatto bene ad anticipare ad oggi l'inizio dei saldi". Lo ha dichiarato, in una nota, la Fapi Campania (Federazione autonoma piccole imprese). "Mai come in questo momento - ha proseguito la federazione - è fondamentale ridare fiato al commercio fermo da alcuni mesi a causa dell'emergenza coronavirus e che ha fatto saltare la vendita dei capi della stagione primaverile e delle cerimonie. L'avvio anticipato dei saldi consente alle famiglie campane di acquistare capi a prezzi ribassati, in un momento di grave crisi economica. Tuttavia, confidiamo nella ripresa dei consumi e dell'occupazione nella filiera del commercio campano".(Ren)