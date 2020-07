Torino: nuovo ponte a Quincinetto, la Regione supporterà il Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur essendo di proprietà comunale, il ponte di Quincinetto riveste un interesse strategico per la viabilità extra regionale e per l’economia della valle e, per tale motivo, l’intervento della Regione Piemonte potrà esplicitarsi nel supportare e sostenere eventuali richieste che il Comune vorrà presentare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione di un nuovo ponte". L'assessore Maurizio Marrone ha risposto così all'interrogazione urgente rivolta oggi da Alberto Avetta (Pd) alla giunta regionale sulla questione del ponte di Quincinetto. "Come è noto - ha ricordato Avetta - la A5 Torino-Aosta, nel tratto che sovrasta l’abitato di Quncinetto, è interessata da una frana di ampie dimensioni i cui movimenti, nel recente passato, hanno imposto la chiusura dell’autostrada ed il conseguente dirottamento del traffico sulla rete stradale locale. Il viadotto che collega la Strada statale 26 all’abitato di Quincinetto rappresenta l’unico snodo di riferimento della rete stradale locale qualora la A5 dovesse essere nuovamente chiusa al traffico, come è già successo più volte". (segue) (Rpi)