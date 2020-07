Molise: Asrem, reparto Oncologia Ospedale Iernia non è a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reparto di Oncologia all'ospedale Veneziale di Isernia non è a rischio chiusura. Le voci che si susseguono da giorni e che hanno allarmato i pazienti della provincia di Isernia non sono fondate. A ribadirlo è il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, intervenendo sulle polemiche nate a seguito di un accorpamento legato essenzialmente agli infermieri del reparto di Oncologia. "Voci che fanno solo male ai nostri pazienti quelle che continuano a parlare di chiusura. Non è così - spiega il direttore generale dell'Asrem -. Sono garantite tutte le attività di ricovero ordinario, di day hospital e di attività ambulatoriale erogate fino ad ora. Per il periodo che andrà fino al 15 settembre 2020, saranno accorpate le Unità di oncologia e medicina interna per le sole attività di degenza, così da garantire la turnazione degli infermieri senza incidere sugli standard delle prestazioni. E' una prassi che le aziende sanitarie utilizzano ovunque: strumentalizzare una normale decisione operativa è voler mistificare per i l puro gusto di attaccare, senza rendere un servizio ai cittadini. In questo periodo si sono sommate due contingenze che hanno provocato una forte carenza di infermieri. Per questo motivo è stato necessario operare una rimodulazione dell'organizzazione del personale che ha comportato l'accorpamento. (segue) (Gru)