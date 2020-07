Molise: Asrem, reparto Oncologia Ospedale Iernia non è a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, "l'emergenza Covid ha determinato la necessità di potenziare l'organico infermieristico dei reparti di Terapia intensiva e di Pronto soccorso. Inoltre, con l'istituzione della cosiddetta zona di degenza grigia, si è reso necessario ulteriore personale. Sono gli stessi infermieri che, dopo essersi spesi per mesi e mesi durante la pandemia, adesso hanno bisogno di ferie e di riposi. Per questo motivo, la direzione sanitaria ha deciso una rimodulazione dell'organizzazione. Che, però, è a tempo". "Sappiamo che queste notizie possono creare apprensione nei pazienti oncologici della provincia di Isernia, pazienti per i quali - ribadisce il direttore Florenzano - servono cure e attenzioni particolari che Asrem ha sempre avuto. Stiamo lavorando per cercare di contenere il più possibile i loro disagi e per sopperire alle carenze di personale. Comprendo lo stato d'animo di chi lotta ogni giorno e si sente dire che un reparto importante come quello di Oncologia sta per chiudere. Ne sono rimasto basito anche io. A chi vuole cavalcare voci non veritiere ribadisco che l'Asrem è sempre aperta al confronto e sempre incentrata sulla tutela dei pazienti e delle loro esigenze. L'Asrem non è sorda ai bisogni del territorio: il lavoro che ogni giorno mettiamo in campo va proprio nella direzione opposta, cioè quella di comprenderli e di operare sempre al meglio. Lavoriamo per trovare soluzioni e, anche in questo caso, stiamo cercando di permettere ai pazienti di continuare a curarsi al meglio, nonostante il periodo di ferie del personale infermieristico". (Gru)