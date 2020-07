Cura Abruzzo: per centrosinistra Regione totalmente ferma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un gigante, la regione Abruzzo - secondo i rappresentanti del centrosinistra - che nel momento più drammatico della sua storia partorisce un topolino, nonostante i suoi mezzi e un potenziale che in passato ha espresso ben altre cifre a vantaggio della popolazione e delle filiere economiche. Per queste ragioni e alla luce dell'accordo appena concluso in Europa dal governo Conte che riverserà anche sulle Regioni nuove e ingenti risorse è ancora più evidente la necessità che si raccolga la sfida di una programmazione e di una visione del futuro di questa Regione. In tale direzione il centrosinistra aveva già avanzato una proposta per rimodulare complessivamente oltre 300 milioni di euro, dopo il confronto con le parti sociali su linee e settori strategici. A quelle risorse, già disponibili, si aggiungeranno i fondi previsti dal Recovery fund: è qui che si misura la capacità e la qualità dell'azione della Regione. In definitiva l'esecutivo regionale dopo 18 mesi deve necessariamente accettare la sfida del principale compito dell'istituzione Regione, ovvero programmare. Noi saremo controllori per la comunità, ma anche pronti a fare la nostra parte". "Questi - secondo i consiglieri regionali di opposizione - i provvedimenti bloccati. Fondo rotativo di 20 milioni per i pagamenti ai fornitori: nessun atto; fondo perduto per Pmi, 19 milioni di euro: bando pubblicato in questi giorni; fondo anticipazioni risorse statali, 15 milioni di euro: nessun provvedimento; fondo rotativo di 7 milioni per le Aziende pubbliche di servizio alla persona; fondo rotativo di 5 milioni, per le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale; fondo rotativo di 5 milioni per Ersi, non ancora istruito; fondi per piccoli prestiti e per le controgaranzie, 12 milioni di euro: cancellati dal Cura Abruzzo 2; fondo aiuta imprese, 6 milioni: in attesa di istruttorie e graduatoria finale; fondo scorrimento borse di studio 3.126.000 euro: non ancora erogato; fondo per enti e associazioni culturali, 3 milioni di euro: nessuna procedura attivata; sostegno alle zone rosse, 1.500.000 euro: tutti se lo intestavano, nessuno lo ha attivato; eco bonus per Ater, 1.500.000 euro: nessun atto concreto; fondo a sostegno del turismo montano, 1.500.000 euro: nessun impegno; fondo di solidarietà ai Comuni 1 milione: nessun provvedimento; fondo per sostegno alle imprese con concessioni demaniali 3 milioni di euro (1,5 ai comuni - 1,5 alle imprese): in parte avviate e non concluse; fondo per l'editoria, 420.000 euro: si attende il bando, nessun atto prodotto; risorse per l'aeroporto d'Abruzzo, 500.000 euro: la stagione è nel vivo e non risultano atti. (Gru)