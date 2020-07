Imprese: Fincantieri, da Regione Veneto ok a progetto innovazione per stabilimento Marghera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi un nuovo accordo di programma con Fincantieri per il finanziamento di un progetto di innovazione relativo al processo produttivo dello stabilimento di Marghera (Venezia). Stando al relativo comunicato stampa, la società intende procedere con una completa riprogettazione del processo produttivo delle navi da crociera attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative per la lavorazione e l’assemblaggio di semilavorati in acciaio e la realizzazione di componenti modulari prefabbricati. L’iniziativa, prosegue la nota, prevede inoltre di modificare processi e programmi di supply chain e una revisione delle infrastrutture telematiche e di interconnessione dei sistemi di cantieri Operation Techology (Ot), dei sistemi centrali di elaborazione dati e di sviluppo di impiantistica. Stando ai dati diffusi, la revisione dell’intero processo produttivo e l’introduzione di specifiche innovazioni, oltre che mantenere la competitività a livello internazionale del sito di Marghera, darà la possibilità al proponente di rispondere alle attuali esigenze del mercato acquisendo e realizzando nuove commesse per navi di grandi dimensioni. Il progetto vale circa 27.931.063 euro, dei quali 5.586.212 di contributo dal ministero dello Sviluppo economico e 1.396.553 euro di finanziamento agevolato tramite la Regione. (Com)