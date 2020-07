Campania: Manzo (M5s), indagine della procura su lavori a collina Varano di Torre Annunziata (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Procura di Torre Annunziata sta indagando sui lavori in corso presso la collina di Varano. A quanto pare le mie preoccupazioni non erano del tutto infondate". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Teresa Manzo: "Ho avuto, infatti, notizia da parte dei carabinieri forestali dell'esistenza di un fascicolo di indagine relativo a questa vicenda. Il costone non può restare nelle condizioni attuali, ma deve essere messo in sicurezza il prima possibile perché l'incolumità dei cittadini deve essere la priorità, così come rappresenta una priorità la tutela del patrimonio storico e artistico cittadino". Manzo ha concluso: "Resto in attesa di conoscere gli sviluppi delle indagini e auspico che intanto l'Eav provveda al più presto alla messa in sicurezza del costone e dell'area del cantiere tranquillizzando così cittadini stabiesi e i tanti viaggiatori che ogni giorno utilizzano la Circumvesuviana per i loro spostamenti". (Ren)