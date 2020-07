Abruzzo: Taglieri (M5s) presenta interpellanza su liste d'attesa in sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente della commissione Sanità della regione Abruzzo Francesco Taglieri (M5s), "le infinite liste d'attesa sull'intero territorio regionale sono uno dei maggiori punti di criticità del sistema sanitario abruzzese. I tempi sono talmente lunghi che, per diverse tipologie di esame, non è neppure possibile fare una prenotazione. Abbiamo altri casi di visite identificate come urgenti e per le quali, da normativa, non si dovrebbe far aspettare il paziente più di 72 ore, fissate anche tre o quattro mesi di distanza. A distanza ormai di mesi dal picco dell'emergenza Covid, non esistono più scuse per nascondersi di fronte a un'inefficienza che emerge davanti alle richieste dei cittadini. Per avere risposte in merito dalla giunta e dal presidente Marsilio, ho depositato un'interpellanza con cui chiedo quali siano gli interventi previsti per ridurre concretamente i tempi di attesa nella nostra regione e, soprattutto, per capire come siano stati spesi i fondi stanziati a tale scopo per il 2019 e per la quota di competenza del 2020". "Nel febbraio 2019 è stata approvata l'intesa Piano nazionale di governo delle Liste di attesa 2019-2021. Alle Regioni è stato chiesto di recepirla entro 60 giorni e adottare il proprio Piano regionale di governo delle Liste d'attesa per garantire, tra le altre previsioni, un veloce scorrimento delle liste. L'Abruzzo ha deliberato il proprio Piano in ritardo rispetto a quanto richiesto ma fino ad ora è stato fatto poco o nulla per attuarlo. Eppure sono state stanziate risorse per 6 milioni di euro di fondi regionali dedicati per l'anno 2019, più 5 milioni per l'anno 2020. A queste, si sommano per il 2019 un'ulteriore quota di risorse economiche da 2 milioni di euro proveniente da accantonamenti della Gestione sanitaria accentrata e 3,2 milioni di euro dalla Legge di Stabilità, dalla quale sono arrivati anche 2,2 milioni di euro per il 2020". (segue) (Gru)