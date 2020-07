Abruzzo: Taglieri (M5s) presenta interpellanza su liste d'attesa in sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, dal recupero del 5 per cento dei compensi intramoenia, è presumibile ricavare altri 800 mila euro all'anno. Tutte cifre a disposizione della giunta regionale - spiega ancora il vicepresidente della commissione Sanità - ma che, finora, non sembrano aver garantito le risposte di cui i cittadini hanno urgente bisogno. Il superamento di tutte le criticità è ben lontano dall'essere ottenuto, ed è anche doveroso ricordare che gli impegni assunti in tal senso dai direttori generali delle singole Asl costituiscono un elemento prioritario nella valutazione del loro operato". "È evidente - conclude Taglieri - che sia arrivato il momento di chiedere conto a chi questi fondi ha il dovere di amministrarli al meglio, per capire cosa sia stato fatto finora. Mi aspetto quindi che l'assessore alla Sanità Verì, insieme al presidente Marsilio, facciano chiarezza sull'utilizzo di questi svariati milioni di euro, su come si intenda risolvere, una volta per tutte, le difficoltà rimaste nel sistema delle liste d'attesa e su chi dovrà rispondere delle eventuali irregolarità riscontrate. Una cosa è certa: non si possono lasciare i cittadini ad aspettare mesi per fare un esame catalogato come urgente, e non si deve mettere a repentaglio la salute degli abruzzesi. È il momento che il centrodestra intervenga prima che sia troppo tardi". (Gru)