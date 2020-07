Molise: M5s su Tpl, maggioranza va ancora in frantumi in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo ottenuto un importante risultato per il Trasporto pubblico molisano, anticipata dalla revoca della delega ad un assessore che ha fallito su tutti i fronti. La più pesante sconfitta della traballante maggioranza Toma c'era stata proprio sul Trasporto pubblico locale a febbraio 2019. Da lì si è aperta un'evidente spaccatura del centrodestra molisano, che non ha mai trovato la quadra, nonostante i continui rimpasti. Oggi, 21 luglio, ci troviamo a constatare che quella crisi è ormai insanabile e trascina sul fondo del precipizio i tanti problemi irrisolti dei cittadini molisani. Così il gruppo consiliare del M5s in Consiglio regionale del Molise a commento della seduta monotematica dedicata proprio ai problemi del trasporto pubblico locale (Tpl). "Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un continuo quanto inesorabile peggioramento del servizio, a fronte di un aumento del 40 per cento del costo dei biglietti. Poi la linea incomprensibile dell'assessore uscente sul doppio lotto, che gli è costata una bocciatura sonora in Consiglio. Ad aggravare la situazione, la pessima gestione durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria, quando si è garantito il guadagno dei gestori, ma non si è spesa una parola per tutelare i diritti dei lavoratori e i servizi per i cittadini. Come Movimento cinque stelle abbiamo più volte esortato l'assessore ai trasporti a fare leva sul potere contrattuale della Regione per pretendere l'anticipo delle spettanze dei lavoratori. Si poteva fare, si doveva fare. Invece, questa maggioranza sorda davanti ai problemi dei cittadini, è andata avanti senza muovere un dito e tante, troppe famiglie sono state anche sei mesi senza alcuna forma di reddito. Un qualcosa di inaccettabile, che ci ha convinti della necessità di richiedere un nuovo Consiglio monotematico sul tema". (segue) (Gru)