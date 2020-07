Campania: lavori sull'A3, chiuso tratto Salerno-Cava de' Tirreni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade Meridionali ha comunicato in una nota che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire programmati interventi di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di oggi alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava De' Tirreni e Salerno, in direzione Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Salerno, i veicoli potranno rientrare in direzione nord dallo svincolo di Cava De' Tirreni. (Ren)