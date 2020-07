Napoli: presentate le 22 nuove spazzatrici Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asia Napoli ha acquistato grazie ai circa 3 milioni di fondi messi a disposizione dalla Città metropolitana un nuovo parco veicolare di 22 nuove spazzatrici di cui 12 elettriche da utilizzare in aggiunta a quelle già in servizio su tutto il territorio cittadino. Le spazzatrici elettriche in particolare hanno un basso impatto ambientale sia per quanto riguarda il ridotto utilizzo di acqua che per l'abbattimento delle emissioni in termini di rumorosità e di emissioni di polvere. Gli autisti delle nuove spazzatrici sono stati selezionati con un bando interno e sono attualmente in corso le attività di formazione. Le macchine saranno immesse in servizio a pieno regime già a partire da settembre e sono in corso verifiche tecniche sul territorio per la valutazione dei migliori percorsi stradali su cui utilizzare il nuovo parco veicolare. Alla presentazione erano presenti il sindaco Luigi de Magistris, l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice,il presidente di Asia Maria de Marco e il consigliere comunale Vernetti. (Ren)