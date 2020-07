Campania: M5s, tunnel Costiera Amalfitana, progetto da 18 milioni non risolve problema traffico veicolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto si fonda su uno studio dell'Anas, che per la zona ipotizza in poco più di vent'anni un aumento del carico di traffico medio dagli attuali 5.500 veicoli giornalieri a ben 7.800. "Eppure – ha ricordato Bilotti – lo stesso Ministero dei trasporti ha ribadito come siano già insostenibili, per la Costa d'Amalfi, gli attuali volumi di traffico. Inoltre il piano straordinario per la mobilità turistica 2017-2022 prevede la promozione di servizi di trasporto innovativi e a basso impatto ambientale come capisaldi per la diffusione di un turismo moderno, responsabile e sostenibile". Per consentire la realizzazione del tunnel la giunta della Regione Campania ha già detto sì a una variante al Piano urbanistico territoriale, che sarà sottoposta nei prossimi giorni all'esame del Consiglio. Nell'interrogazione si chiede di valutare, tra l'altro, se l'opera e il previsto incremento del traffico possano ritenersi compatibili con i principi di salvaguardia, conservazione e tutela continua del sito Unesco. (Ren)