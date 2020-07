Mostre: giovedì a Napoli presentazione di "Un'idea di India"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra "Un'idea di India" di Massimo Saretta sarà presentata alla stampa il 23 luglio, alle ore 12, presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell'assessore alla Cultura e Turismo Eleonora de Majo, della prof.ssa Stefania Cavaliere dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, rappresentante dell'Ambasciata dell'India in Italia, Vas Shenoy presidente di Sakshi, dott. Giorgio Camponeschi di Leica Italia e Adamo Ottolini gGeneral manager Air India. La mostra, coordinata da Alberto Sichel e Carla Travierso, è promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, in collaborazione con l’Ambasciata dell’India in Italia a Roma e l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, si potrà visitare gratuitamente fino al prossimo 9 settembre dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 17. Saranno esposte circa 80 immagini fotografiche dedicate all'"Universo India" tratte dal volume fotografico “Un’idea di India” pubblicato dalla casa editrice Peruzzo. Un’idea di India trova ospitalità a Napoli dopo essere stata presentata a Padova, Pordenone, Milano, Roma e Tivoli. Nel 2020 la mostra itinerante proseguirà, dopo l’esposizione nella città partenopea, alla volta di Firenze e Treviso. (Ren)