Piemonte: positivo 5,5 per cento di test su chi ha svolto servizi pubblici

- E' risultato positivo al Coronavirus, in Piemonte, il 5,5% dei volontari di associazioni e dipenditi di municipalizzate che hanno svolto servizi di utilità pubblica durante il lockdown. Questo il risultato del monitoraggio sierologico sul Covid-19 della squadra B-Life, che dal 10 giugno ha effettuato 6.005 test tra Torino e Novara. Sono 207 su 4.826 a Torino le persone positive all’esame sierologico, ovvero il 4,8%, mentre a Novara su 1.179 soggetti la percentuale sale al 10,5% (124 persone). In totale i positivi sono 331 su 6.005 (pari appunto al 5,5%). "Questi risultati - spiega l’assessore alla Ricerca applica per l’emergenza Covid-19, Matteo Marnati - raccontano che il Piemonte ha saputo reagire in modo straordinario alla pandemia. Su una popolazione di 4,3 milioni di abitanti il campione rappresentativo dei positivi è potenzialmente al massimo di 235.000 persone. Questo screening è stato il primo ad essere effettuato in Europa, ringrazio personalmente tutto il team che ha contribuito a declinare in maniera concreta la solidarietà tra paesi amici". La missione B-Life è finanziata dall’ESA – Agenzia Spaziale Europea - dall'Università Cattolica di Louvain (Belgio), dal Governo del Lussemburgo e dal Rotary internazionale, e ha l'obiettivo difornire una mappa epidemiologica della diffusione del virus fra un campione rappresentativo del territorio piemontese, composto da individui che in questi mesi sono stati potenzialmente più esposti al Covid-19 e che hanno lavorato durante il lockdown. (Rpi)