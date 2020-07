Imprese: Moretta (commercialisti), Sfin grande opportunità, 91 milioni per aziende campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Strumento finanziario negoziale (Sfin) è una grande opportunità per il rilancio delle imprese dopo la pandemia da Covid–19. La misura che mette in campo svariati milioni di euro, ben 91, per il rilancio delle imprese campane, necessita di un confronto con tutte le parti sociali in campo e richiede una grandissima attenzione". Lo ha detto Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti napoletani, intervenendo al Webinar organizzato dall'Odcec partenopeo. Sull'importanza dello Sfin, è stato chiaro anche Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania: "E' uno strumento finanziario innovativo che tenta di mettere insieme risorse pubbliche e private e che in futuro potrà essere rilanciato con modifiche di settore e scelte di investimento più ampie, tanto che guarda già alle nuove pianificazioni europee. Lo 'strumento' dovrà essere opportunamente assimilato dal sistema bancario che ha delle sue regole ma che con il passare dei giorni manderà il sistema a regime". Anche Liliana Speranza, consigliere delegato della Commissione Programmi Comunitari dell'Odcec partenopeo sottolinea l'efficacia dello Sfin ma non nasconde alcune perplessità: "Ad oggi ha aderito solo un istituto bancario all'iniziativa, quindi, rivolgiamo un invito alle banche a partecipare in maniera concreta. Poi, ci preoccupano i tempi stretti per la partecipazione al bando da parte delle aziende e la necessità di maggiori risorse. Sarebbe bene se diventasse un appuntamento annuale per le imprese della regione". (segue) (Ren)