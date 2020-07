Imprese: Moretta (commercialisti), Sfin grande opportunità, 91 milioni per aziende campane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I commercialisti - ha aggiunto Speranza - in quanto responsabili della sostenibilità tecnica dei progetti dei loro clienti per uno sviluppo sano del territorio, chiedono all'ente regionale e a Sviluppo Campania di condividere la fase preparatoria dei progetti per raggiungere lo scopo comune quello di uno sviluppo sostenibile delle aziende". Un plauso alla Regione Campania è arrivato da Concetta Riccio, consigliere delegato della commissione Agevolazioni finanziarie Odcec: "La prima che ha puntato sulla collaborazione con Cassa depositi e prestiti creando un ponte tra fondi pubblici e fondi privati. La Regione Campania ha preferito avvalersi di un soggetto gestore utilizzando le disposizioni specifiche dei regolamenti comunitari che conosce gli strumenti finanziari che ha supportato la regione negli anni attraverso varie iniziative portate avanti nel tempo". (segue) (Ren)