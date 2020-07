Napoli: oggi in Prefettura riunione della Conferenza permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è svolta, presso il Palazzo di governo, una riunione della Conferenza permanente, in seduta plenaria, presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini. La Conferenza è l’organo collegiale che coadiuva il prefetto per assicurare l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantire la leale collaborazione di detti uffici con la Regione e con gli Enti locali nonché per garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale e il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino. Sono state oggetto di trattazione, in seno alla Conferenza, l’indagine sullo stato della digitalizzazione degli uffici periferici dello Stato, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne nel mondo del lavoro e l’incentivazione della cultura della sicurezza stradale tra i giovani. Sono stati acquisiti utili elementi sullo stato di attuazione delle recenti normative riguardanti le materie in discussione e si è svolto un proficuo scambio di elementi conoscitivi da parte dei diversi Enti intervenuti, finalizzato all’individuazione dei conseguenti interventi nei rispettivi campi, nella logica di una collaborazione sinergica tra le istituzioni pubbliche. La riunione è stata aggiornata al prossimo mese di settembre.(Ren)