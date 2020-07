Campania: M5s, tunnel Costiera Amalfitana, progetto da 18 milioni non risolve problema traffico veicolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di sventrare la Costa d'Amalfi con un costo per i cittadini di 18 milioni di Euro sulle stime di un aumento del traffico veicolare del 40 per cento è una decisione semplicemente assurda, vuol dire non conoscere le gravissime problematiche legate alla mobilità locale. Non è ammissibile questa superficialità su un territorio dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta la deputata del Movimento 5 stelle Anna Bilotti e il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Michele Cammarano che hanno presentato un'interrogazione per chiedere chiarezza su un progetto definito "uno scempio, un mostro che contraddice la natura fragile della costiera Amalfitana". L'attuale assetto viario, hanno ricordato gli esponenti del M5s in una nota, risulta essere lo stesso di quello originario del 1850 ed è un elemento fortemente caratteristico del sito, tra quelli che ne hanno determinato il riconoscimento della Costiera Amalfitana come patrimonio culturale dell'Unesco nel 1997. "Giustificare un tunnel sulla base di un incremento sostanziale del traffico veicolare - hanno sottolineato - quando sono all'ordine del giorno le ordinanze di contingentamento è quantomeno folle. Il Comitato intergovernativo per il patrimonio mondiale dell'Unesco, nel 2019, ha fornito chiare indicazioni sui danni potenziali causati da eventi che possano pregiudicare il valore riconosciuto di questi siti. Più che pensare di spendere 18 milioni di euro per 400 metri di tunnel, ci sarebbe piuttosto da approvare un piano di gestione del sito Unesco Costiera Amalfitana, come prevede la legge 77 del 2006". (segue) (Ren)