Campania: Cammarano (M5s), per rilancio aeroporto Salerno bastavano due firme messe dal M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha dunque proseguito: "La risposta è tanto semplice da essere disarmante: bastavano due firme sul decreto interministeriale per il rilascio della concessione definitiva al volo per offrire a questo territorio un'opportunità di sviluppo straordinario: la prima l'ha messa il nostro ex ministro Toninelli il 18 maggio dello scorso anno, la seconda l'ha messa Tria il 12 giugno. Dunque in meno di un mese è stato emanato il decreto interministeriale (elemento fondamentale per il prosieguo dell'iter di fusione di Aeroporto di Salerno spa e la Gesac, la società che gestisce il vicino scalo di Capodichino) che si attendeva da 20 anni, perché è del febbraio 2000 la prima richiesta di concessione". Cammarano ha concluso: "E allora perché non lo hanno fatto i politici di centro destra e centro sinistra prima di noi? Per squallide ragioni di potere e di spartizione, per squallide ragioni di disaccordo su chi dovesse gestire il doppio scalo. E perché evidentemente faceva comodo mantenere questo aeroporto quale oggetto di lottizzazioni ed interessi particolari". (Ren)