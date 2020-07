Sardegna: Solinas su politiche sociali, programmare servizi ascoltando cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Programmare i servizi alla persona, soprattutto per le fasce più deboli, ascoltando i cittadini e le loro esigenze. Con queste parole il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas annuncia l'avvio del procedimento per la nomina dei nuovi componenti della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. "Costruiamo un modello in grado di integrare e rafforzare i servizi alla persona, l'assistenza sociale e la sanità, partendo dalle reali esigenze dei cittadini. Oggi più che mai, anche in seguito all''emergenza Covid-19, occorre dare ai sardi risposte rapide, concrete ed efficaci" afferma in una nota il presidente Solinas. (segue) (Com)