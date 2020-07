Imprese: Moretta (commercialisti), Sfin grande opportunità, 91 milioni per aziende campane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo delle banche è stato chiarito da Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli e Campania: "I nostri 150 sportelli sono a disposizione non solo dei clienti ma anche di quegli imprenditori che aprono delle New Co, per acquisire mercato in un momento in cui c'è bisogno di energia, sostegno e credito redditizio. Abbiamo già realizzato un contatto con Cassa Deposito e Prestiti e ricevuto la modulistica. La lettera di disponibilità è un documento che richiediamo per valutare le operazione di finanza di medio termine dopo aver chiesto un corredo documentale alle imprese tale da convincerci a deliberare l'operazione". (Ren)