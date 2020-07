Piemonte: Cup, nel 2021 entreranno nel sistema le aziende sanitarie private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in Regione Piemonte, la commissione Sanità presieduta del leghista Alessandro Stecco si è riunita per trattare l’informativa dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi relativa al centro unico di prenotazione regionale. Il Cup è stato istituito nel corso della scorsa legislatura a seguito di una gara europea, e la convenzione è stata sottoscritta nel 2018. Dopo una serie di vicissitudini, a partire dal 2019 il servizio è stato progressivamente esteso alle imprese sanitarie pubbliche del Servizio sanitario regionale. Sei di queste saranno incluse entro la fine dell’anno: Alessandria, Asti, Cuneo 2, Asl To3 e Città della Salute di Torino. Nel 2021 entreranno nel sistema anche le aziende sanitarie private. In commissione è stato poi comunicato che la gratuità del vaccino anti-influenzale per il prossimo inverno sarà estesa a tutti gli over 60, e la distribuzione di 1,1 milioni di dosi inizierà a fine ottobre. Sempre nel corso della discussione, è stato annunciato che i lavori della sottocommissione sul Covid si terranno il lunedì mattina alle 11.30. La prima convocazione verrà comunicata dal presidente del consiglio Stefano Allasia. (segue) (Rpi)