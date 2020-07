Sardegna: Lampis su antincendio, ancora troppi roghi, ma organizzazione regionale efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi sono ancora troppi gli incendi che hanno interessato la Sardegna nel 2020, seppure sotto la media degli ultimi dieci anni: 1.118 roghi che hanno coinvolto 2.355 ettari. Numeri che comunque hanno confermato l'operatività e l'efficienza della macchina antincendio regionale". Lo ha sottolineato l'assessore della Difesa dell'ambiente della regione Sardegna, Gianni Lampis, in occasione della visita a Bono, dove ha effettuato un sopralluogo in elicottero nelle zone interessate dagli incendi di venerdì scorso, quando si sono verificati dodici focolai in un giorno solo. Le operazioni di spegnimento - riferisce una nota -, dirette dal Corpo forestale, avevano impegnato tre elicotteri leggeri in arrivo dalle basi di Farcana, Alà dei Sardi e Anela, un Superpuma, un Canadair, due squadre di Forestas ed una della compagnia barracellare. Sono finora 31 gli incendi che hanno coinvolto il Goceano: 13 a Bono, 10 a Bottida, 5 a Burgos e 3 ad Anela. (segue) (Com)