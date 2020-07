Campania: Cammarano (M5s), per rilancio aeroporto Salerno bastavano due firme messe dal M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rilancio dell'aeroporto "Salerno Costa d'Amalfi", secondo scalo della Campania, è tra i risultati più importanti raggiunti in questi 5 anni in consiglio regionale". Lo ha scritto in un posto Michele Cammarano che ha aggiunto: "Quest'aeroporto sarà la porta per il mondo su un territorio ricco di cultura, di bellezza, di eccellenze. Leggo sempre più interviste roboanti e manifesti per la Provincia di Salerno di pseudopolitici che si intestano questa riapertura. È necessario fare un po' di chiarezza". Cammarano ha affermato: "La prima richiesta di concessione è stata avanzata nel febbraio del 2000. Venti anni nei quali si sono alternati governi regionali e nazionali di tutti i possibili colori politici, nessuno dei quali è stato in grado di produrre alcun atto avente ad oggetto l'aeroporto di Salerno. Com'è possibile che il nostro governo sia riuscito a fare in meno di un anno quello che gli altri governi, nazionale e regionale, di centro destra e centro sinistra non sono riusciti a fare in 20 anni?" (segue) (Ren)