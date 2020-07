© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Piemonte, è stato segnalato il decesso di una persona positiva al test del Covid-19. Questo il dato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale, in Piemonte, è ora di 4120 deceduti risultati positivi al virus: 678 ad Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 370 Novara, 1817 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. (Rpi)