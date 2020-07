Sardegna: Solinas, 15 milioni per aziende turistiche e indotto per formazione e rilancio occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La Regione continua a sostenere il mondo produttivo dell'Isola attraverso strumenti e azioni che possono incentivare le imprese a far ripartire l'economia in Sardegna, abbattendo il costo del lavoro e salvaguardando occupazione e professionalità. In particolare, nel comparto delle attività turistiche e dell'indotto che in questo periodo di emergenza ha risentito maggiormente della crisi". Così il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, commenta in una nota la pubblicazione del bando a sportello - che segue la delibera proposta dall'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda - per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica annualità 2020 e che rientrano tra gli interventi già annunciati con l'approvazione del disegno di legge 162 che stanzia circa 190 milioni di euro alle imprese sarde. Complessivamente ammonta a 15 milioni di euro la dotazione finanziaria assegnata per l'avviso destinazione Sardegna lavoro 2020 ripartita tra 'Interventi di rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all'assunzione di personale qualificato' e 'Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita'.