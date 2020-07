Sardegna: Solinas, 15 milioni per aziende turistiche e indotto per formazione e rilancio occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento - ha sottolineato l'assessore Zedda - sostiene le imprese della filiera turistica che abbiano assunto o assumano giovani di età inferiore ai 35 anni (under 35), disoccupati di età superiore ai 35 anni e donne di età superiore ai 35 anni (over 35), con contratto a tempo determinato e a tempo pieno della durata di almeno 1 mese e fino a un massimo di 11 mesi continuativi". Si tratta di una rimodulazione delle risorse finanziarie, a valere dei fondi Por Fse Sardegna 2014-2020, approvata dalla giunta regionale nell'ambito della programmazione unitaria con la predisposizione di un avviso a sportello finalizzato alla concessione di incentivi per l'estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l'allungamento della stagione turistica. (segue) (Com)