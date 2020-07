Mafia: Toma (Regione Molise), vigili e uniti nella lotta contro le mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 luglio 1992 morivano in un attentato in via D’Amelio a Palermo, per mano della mafia, Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, dopo che il 23 maggio dello stesso anno identica sorte era toccata a Giovanni Falcone: i due magistrati sono diventati i simboli della lotta dello Stato contro tutte le mafie, ed è per questo che è importante ricordarli non solo per il loro sacrificio, ma per l’insegnamento e l’eredità che ci hanno lasciato. Così il una nota il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in occasione del 28mo anniversario della strage. “Avere fiducia nello Stato, improntare i nostri comportamenti al più rigoroso rispetto delle leggi, lavorare uniti in difesa della legalità”, ha spiegato. Il Molise, ha aggiunto, è un territorio fondamentalmente sano e non interessato dal radicamento di organizzazioni malavitose locali di stampo mafioso, ma “dobbiamo essere sempre vigili e non abbassare mai la guardia rispetto alle proiezioni di cosche di ‘ndrangheta, di clan di camorra e di sodalizi di origine pugliese” che gli investigatori segnalano. Per questo, ha continuato, è necessario “lavorare all’unisono, fare opera d’informazione e sensibilizzazione tra la società civile a partire dalla scuola, mettere in campo strategie comuni che coinvolgano cittadini, istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e magistratura”. “Le mafie non sono invincibili, basta volerle e saperle combattere con metodi appropriati ed efficaci: è questa la lezione che ci viene da Falcone e Borsellino”, ha concluso. (Com)