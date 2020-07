Lavoro: Fismic Confsal, soddisfazione rappresentanza stabilimento Leonardo di Cameri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni delle Rsu tenutesi ieri nello stabilimento di Cameri (provincia di Novara) gestito dal Gruppo Leonardo, la Fismic Confsal ha vinto con l’elezione di 6 Rsu e 2 Rls. Come riferisce il comunicato stampa diramato dal sindacato, seguono poi la Fim, con tre Rsu e un Rls, e Uilm e Fiom rispettivamente con due e una Rsu. Lo stabilimento specializzato nell'assemblaggio F-35 Jsf, unico caccia di nuova generazione negli Usa, occupa circa mille dipendenti di età media intorno ai 36 anni, di cui il 20 per cento laureati e il restante periti tecnici specializzati in diverse discipline. “Quando i lavoratori sono liberi di votare i risultati premiano un sindacato non ideologico in grado di intercettare i bisogni della giovane classe operaia, dei tecnici e dei quadri così come avvenuto in Fca, a Brescia, a Roma, in Skf e in numerose altre realtà dove la Fismic Confsal è il sindacato di maggioranza relativa”, ha commentato il segretario generale Roberto Di Maulo. (segue) (Com)