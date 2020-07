Sardegna: un nuovo caso a Sassari, nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Stando ai dati diffusi dalla Regione, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso nella provincia di Sassari. In totale nell'Isola sono stati eseguiti 98.250 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto sette: nessuno di essi si trova in terapia intensiva, mentre cinque sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.230 pazienti guariti, più altri tre guariti clinicamente, mentre resta invariato il numero delle vittime, pari a 134 in tutto. Sul territorio, dei 1.379 casi positivi complessivamente accertati, 259 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 102 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, e 879 a Sassari. (Com)