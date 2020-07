Molise: travolto e ucciso da un’auto nel corso della notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova tragedia nel corso della notte sulle strade molisane. E' un 35enne albanese la vittima dell'incidente che si è verificato nel corso della notte sulla Statale 16 in territorio di Campomarino in provincia di Campobasso. Intorno alla mezzanotte un Tiguan, condotto da un cinquantenne foggiano, ha investito il giovane e per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 e della Misericordia. Il 35enne era già morto sul colpo all'arrivo dei sanitari. Immediate sono scattate le indagini e il conducente della vettura investitrice è risultato negativo all'alcooltest. Stando a quanto avrebbe riferito agli inquirenti non avrebbe visto il 35enne che gli sarebbe sbucato davanti all'improvviso. Il buio di quel tratto di strada ha completato la tragedia. Dopo una lunga notte di accertamenti e verifiche gli agenti della Polizia stradale coordinati dal sono arrivati alla definizione dell'identità della vittima mentre il riconoscimento è stato possibile grazie al fratello dell'albanese deceduto residente nel comune di Campomarino. (Gru)