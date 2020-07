Piemonte: Cup, nel 2021 entreranno nel sistema le aziende sanitarie private (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riunione di questa mattina – spiega il presidente della commissione Alessandro Stecco – si è resa necessaria viste le criticità denunciate dai pazienti sulle difficoltà a entrare in contatto con gli operatori telefonici e la percezione negativa sulla qualità del servizio fin qui erogato. L’assessore Icardi ha illustrato una serie di misure già messe in campo, che vanno dalla diffida al gestore all’incremento di ore aggiuntive del personale, oltre a un piano di comunicazione al cittadino dedicato ai servizi digitali e alla ricerca di nuovi canali di prenotazione da parte degli operatori del territorio, come farmacie e studi medici. Il tema dell’accesso alle prestazioni sanitarie e della loro prenotazione tocca molto da vicino soprattutto la popolazione anziana, e noi come amministratori dobbiamo essere il più vicini possibili alle categorie fragili anche semplificando passaggi burocratici che sono solo un aggravio di tempo e fatica. Una soluzione potrebbe arrivare dall’impiego di personale anche volontario, sia nei Centri di prenotazione sia in luoghi alternativi come le farmacie”. “Accolgo con soddisfazione la decisione di ampliare la platea dei soggetti anziani che potranno beneficiare della vaccinazione anti-influenzale gratuita – aggiunge il vicepresidente della commissione, il leghista Andrea Cane – anche in vista del possibile ritorno dell’emergenza Covid. Avere sempre più soggetti fragili protetti dall’influenza permetterà di riconoscere meglio un paziente affetto da coronavirus, visto che la sintomatologia è sovrapponibile almeno nelle prime fasi”. (Rpi)