Sardegna: Lampis su antincendio, ancora troppi roghi, ma organizzazione regionale efficiente (2)

- "E' in corso un'intensa attività investigativa del Corpo forestale per individuare gli autori dei roghi di queste settimane - ha aggiunto l'assessore dell'Ambiente - La stagione antincendio è ancora lunga, perciò serve un segnale forte nei confronti di questi delinquenti che mettono a repentaglio l'ambiente e l'incolumità dei sardi. Le istituzioni devono contribuire anche alla battaglia culturale contro la piaga degli incendi, a cominciare dai luoghi di formazione, come la scuola". L'assessore Lampis, durante la visita alla stazione forestale, ha incontrato anche il sindaco di Bono, Elio Mulas: "Il primo cittadino mi ha rappresentato il problema dei lavoratori trimestrali di Forestas. A questo proposito, ho ricordato che, in accordo con l'assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, a breve porteremo all'approvazione della giunta regionale una delibera del valore di un milione 300mila euro, che saranno utilizzati per l'inserimento dei lavoratori all'interno del progetto 'Lavoras' nell'ambito dei cantieri forestali". (Com)