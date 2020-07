Campania: Ciarambino (M5s) incontra Confcommercio, ascoltiamo tutti suggerimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina abbiamo incontrato il direttivo di Confcommercio Campania con cui abbiamo parlato soprattutto di visione per il futuro della nostra regione". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, candidato M5s alla presidenza della Regione Campania a margine dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede della associazione di categoria a Napoli in via Medina: "I temi trattati sono stati molteplici. Con i rappresentanti di categoria siano assolutamente in sintonia sulla necessità di lavorare per la valorizzazione di comparti come il turismo, l'artigianato e in generale la piccola impresa che deve essere supportata dalla logistica e dai servizi di trasporto. Ho dato la mia disponibilità a una interlocuzione costante perché ritengo che la politica debba farsi ascolto. Chi rappresenta le categorie può suggerire alle istituzioni la strada e gli obiettivi da raggiungere per creare sviluppo e opportunità su questa terra".(Ren)