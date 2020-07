Avellino: Pepe (Lega), arresto extracomunitario, bene lavoro Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre alzare il livello di guardia per garantire la sicurezza a tutti gli avellinesi. L'episodio di ieri, in pieno centro, che ha visto protagonista un giovane extracomunitario andato in escandescenza per un controllo da parte delle forze di polizia, è emblematico di una situazione alla quale non si può restare indifferenti". Lo ha scritto in una nota il coordinatore della Lega per la provincia di Avellino, Pasquale Pepe. "Un plauso - ha proseguito - agli agenti che hanno tratto in arresto, con fermezza, l'individuo che dava chiari segnali di irrequietezza. Chiediamo di continuare a intensicifare i controlli, anche con il video monitoraggio. Il governo deve finirla di riempire le città di questi soggetti. No a porti aperti, così si incentivano le partenze e si aumentano, purtroppo, anche le morti in mare. In un anno al governo abbiamo dimostrato qual'è la strada migliore da percorrere", ha concluso l'esponente della Lega. (Ren)