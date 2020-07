Turismo: Coldiretti, buvette a km zero alla Reggia di Caserta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta, ha dichiarato: “Prende il via una nuova collaborazione di cui siamo particolarmente orgogliosi. La Reggia è uno dei simboli della cultura italiana e rappresenta il fulcro del turismo nel nostro territorio. Abbinare la cultura della bellezza con la cultura del cibo è stato da sempre l’obiettivo della Coldiretti per creare valore e fare rete, per vincere la concorrenza sleale del falso made in Italy”. Manuel Lombardi, presidente di Coldiretti Caserta e di Terranostra Campania, ha evidenziato: “Il debutto del cibo autentico all’interno della Reggia è la formula vincente per mettere a sistema il meglio che siamo in grado di rappresentare agli occhi dei visitatori italiani e stranieri. La nostra terra felix produce da secoli cibo di assoluta eccellenza, apprezzato e ricercato ovunque. Così si potrà iniziare e concludere il percorso turistico di chi visita il palazzo reale e i giardini con un percorso di gusto nei sapori autentici e identitari. Celebriamo l’alleanza tra il bello e il buono che da secoli stupiscono il mondo”. (Ren)