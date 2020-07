Napoli: controllo straordinario del territorio nella I Municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle giornate del 16 e 17 luglio, nei quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, di questo capoluogo, sono stati effettuati, su disposizione del prefetto di Napoli, Marco Valentini, sentito il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, servizi straordinari di controllo del territorio con modalità "Alto impatto". Nell'operazione, finalizzata a rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di illegalità, sono stati impegnati uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della locale Polizia municipale unitamente a personale del Reparto prevenzioni crimine, e team cinofili della Guardia di finanza. Nel corso dell'intera operazione sono state controllate 815 persone, 7 attività commerciali delle quali 5 sanzionate, 390 veicoli di cui 13 sono stati sottoposti a fermo/sequestro amministrativo, elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo di oltre 24.000 euro e denunciate 16 persone per attività di parcheggiatore abusivo. Sono stati inoltre sequestrati circa 40 gr. di sostanze stupefacenti e 18 persone segnalate al Prefetto per uso personale ed 1 denunciata all'Ag per detenzione ai fini di spaccio.(Ren)