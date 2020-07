Imprese: Moretta (commercialisti), dallo Sfin 91 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Sfin, lo Strumento finanziario negoziale, rappresenta una grande opportunità per il rilancio delle imprese dopo il periodo del covid-19. Lo scorso 6 luglio è stato pubblicato l'Avviso pubblico gestito da Sviluppo Campania Spa. Si tratta di 91 milioni a disposizione delle imprese campane". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il webinar "Strumento finanziario negoziale per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania: un'opportunità per lo sviluppo del territorio" che si terrà oggi pomeriggio alle ore 15. Liliana Speranza, consigliere Odcec con delega ai programmi comunitari, ha sottolineato: "L'agevolazione è finalizzata a quei programmi di investimento diretti a potenziare la competitività delle imprese operanti nei settori ritenuti strategici. Possono accedere le pmi e le grandi imprese, in forma singola o aggregata (nel numero massimo di quattro) regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ed aventi Unità operativa nel territorio nazionale". All'evento interverranno Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive della Regione Campania; Concetta Riccio, consigliere Commissione Agevolazioni finanziarie Odcec Napoli; Raffaele Lupacchini, presidente Commissione Programmi Comunitari Odcec Napoli; Mario Mustilli, presidente Sviluppo Campania Spa; Rita Capitelli di ConfeserFidi; Rosa Sciotto, dirigente programmazione negoziata; Corrado Vitelli, Cdp Imprese; Amedeo Manzo, presidente Bcc Napoli; Carmen Padula, consigliere Odcec Napoli; Arturo Capasso, ordinario di Finanza Aziendale presso l'Università del Sannio. (Ren)