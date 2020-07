Napoli: Fiola (Camera commercio), interi quartieri a rischio desertificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deve ripartire l'economia" così Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, in una riflessione sulla newsletter della Stazione sperimentale che ha la sua sede operativa nella ex Olivetti di Pozzuoli. "La fase più dura e'questa - ha detto in riferimento al post emergenza sanitaria - quella della ripresa, della ripartenza. Ho motivi di preoccupazione se guardo a quello che è accaduto ed accade. Ho la consapevolezza che serve impegno ma serve anche cambiare alcune cose, l'approccio. Innanzitutto l'approccio del governo. L'esecutivo ha ridotto la presenza dei cittadini sul lavoro. Ci sono, allora, meno lavoratori negli uffici, meno consumatori negli esercizi commerciali. Non si muove l'economia e non funziona meglio la macchina pubblica perché è un illusione quella di immaginare più efficienza nel lavoro da casa. Non è così. Bisogna tornare, con le dovute precauzioni, sui luoghi di lavoro. Ci sono, ad esempio, alcune zone di Napoli che sono a rischio desertificazione, penso al centro direzionale, alla zona di Santa Lucia o a quella a ridosso di Palazzo San Giacomo. Ma le ripeto, è crisi diffusa in tutta la città". (segue) (Ren)