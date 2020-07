Napoli: Fiola (Camera commercio), interi quartieri a rischio desertificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molte - ha rilanciato Fiola - le cose da fare e come Camera di commercio abbiamo garantito idee e cose concrete. Le dico perché che bisognerebbe, ora, accelerare sulla decontribuzione dei lavoratori, e' intervento diverso dalla cassa integrazione, perché imprese ed esercizi commerciali devono restare aperti, e bisognerebbe riconoscere e strutturare aiuti sui consumi e sui fitti. Gli incassi si sono ridotti ma le spese restano le stesse e così non regge il sistema". Per Fiola "servono fondi dello Stato e misure di sostegno, ora e dopo il periodo estivo. La Camera di commercio ha messo in campo un piano da 50 milioni, lavoriamo ad un piano per il turismo che ha l'obiettivo di portare qui a Napoli almeno 300 mila turisti nei prossimi mesi. Sono scelte strategiche fondamentali per rimettere in attività iteri comparti". E commentando "le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia e di quelli da essi derivati!" conclude, in riferimento al nuovo ruolo della Ssip "con l'Ente una collaborazione preziosa. Per tutelare il Made in Italy, le eccellenze. Per rivendicare appunto eccellenze, per opporsi al mercato del falso. I nostri prodotti sono noti per qualità, vanno difesi e promossi all'estero". (Ren)