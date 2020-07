Campania: Ciarambino (M5s), flop bonus Covid svela bluff promessa-spot di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era piaciuta così tanto a De Luca la proposta a mia firma di destinare un bonus una tantum agli operatori sanitari in prima linea nel contrastare l'emergenza Covid, che ha finto di farla sua, sperando nelle elezioni di luglio così da potersela rimangiare a scrutini oramai chiusi. Gli è andata male. Con l'ultima fumata nera al tavolo con le rappresentanze sindacali, la Regione ha ammesso che quella del bonus era solo un annuncio nel novero dei tanti spot elettorali a firma del governatore". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Con l'aggiunta di una beffa. Gli operatori dell'Asl Napoli 1 in servizio al 118 subiranno infatti una decurtazione del 25% dello stipendio, e dovranno addirittura restituire migliaia di euro della quota già percepita". (segue) (Ren)